台灣之星預購Galaxy S10 買貴退差價

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳大任 報導

SAMSUNG Galaxy S10系列（圖為S10）匯集劇院級全螢幕、專業級相機、超聲波螢幕指紋辨識、超大儲存容量及電池續航力於一身。（台灣之星提供）

SAMSUNG Galaxy S10+的前置相機以96分的實測成績，榮登「DxOMark Selfie」排行榜冠軍寶座。（台灣之星提供）

新的一年剛開始，SAMSUNG即於全球發布年度旗艦Galaxy S10系列，台灣三星電子亦宣布在台上市，其劇院級0極限全螢幕、媲美單眼的專業級相機、超聲波螢幕指紋辨識、超大容量及續航力等多項優異特色，更為旗艦手機開創全新視野。有感於全台三星粉絲期盼第一時間入手，台灣之星推出SAMSUNG Galaxy S10/S10+預購限定資費+手機特惠。

攜碼、續約 手機再折價千元

台灣三星表示，即日起至3月7日（星期四，晚間11點59分），凡至台灣之星全台虛實通路預購申辦SAMSUNG Galaxy S10/S10+手機，搭配4G勁速隨你講方案：

1.新申裝/攜碼/續約申辦搭配月租999或1199元資費，即可享終身月租費每月折200元限定優惠。也就是每月只要799或999元即可享網速最高500Mbps不限速上網吃到飽，語音網內免費、網外/市話爆送最高1000分鐘；攜碼/續約申辦者，還可享手機專案價折1000元；若符合家族省優惠資格，手機加碼再折1000元。

2.T-Club禮程VIP續約申辦，月租999（原月租1199元）起獨享手機專案價最高折1萬2000元優惠，最低0元就可入手三星年度旗艦機皇，相較過去最高再折6000元的優惠，此次直接雙倍折扣；還可獨享免預繳、優先取貨等禮遇。

預購與開賣「雙享」好禮

預購期間至台灣之星申辦最新SAMSUNG Galaxy S10/S10+手機，還可獲得三星原廠預購與開賣「雙享」好禮，包含預購禮：無線閃充充電板與雙向閃電快充行動電源，及開賣禮：SAMSUNG Galaxy Buds真無線藍牙耳機（開賣後於三星官方活動網頁登錄贈），總價值高達7170元；並獨享電信業唯一的手機「買貴退差價」保證，購機不怕買貴。

至於申辦SAMSUNG Galaxy S10/S10+加購「手機保險」服務，月付258/298還可享有第一個月免保險費特別回饋，每年3次免費維修/置換；台灣之星也準備超高CP值的空壓殼及手機包膜85折起優惠，讓用戶可盡情展現新機又不用擔心手機外觀受損，保障全面升級。台灣之星預購資訊：https://www.tstartel.com/CWS/S10.php。

(中國時報)