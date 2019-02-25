米蘭時尚周 重現經典元素

2019年02月25日 04:10 中國時報 報導徐亦橋

米蘭時尚周持續進行，經典元素重新登上貓台，無論是Blumarine的豹紋與玫瑰、 Ferragamo的皮革拼接，乃至Versace的華麗性感，都被創意滿滿再度詮釋，成為新鮮感的摩登造型。

(中國時報)