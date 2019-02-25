Blumarine玫瑰召喚愛美慾望

2019年02月25日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

浪漫蕾絲和大量玫瑰盛綻在Blumarine於米蘭時裝周的T台上。有「玫瑰女王」之稱的義大利設計師Anna Molinari說：「2019秋冬，我想在女性的衣櫃裡注入對美的熱愛。」亮片紅玫瑰爬上牛仔褲，豹紋出現在皮帶、外套和鉛筆裙上，淺粉色毛茸邊飾、柔和色的菱形與黑色蝴蝶結，都不斷召喚著女性對打扮與愛美的慾望。

(中國時報)