SPORTMAX古典與未來和諧並存

2019年02月25日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

古典與未來看似兩個衝突的元素，在SPORTMAX的巧手下竟能和諧並存。2019-20秋冬系列以灰色為主色調，模特兒穿著廓形雙面大衣、羊絨羊毛夾克，混搭一件皮革背心，最後再戴上Marcolin Group獨家授權的太陽眼鏡與棒球帽，完成動感造型。

(中國時報)