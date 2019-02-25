Bottega Veneta透明溫室映射未來感

2019年02月25日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

Bottega Veneta（BV）在米蘭古蹟和平之門（Porta Sempione）打造一個巨大透明溫室，盛大發表創意總監Daniel Lee在BV的首場時裝秀。2019年秋季系列宗旨相當簡單，就是要充滿歡樂與喜悅、渴望與美感。

BV在增加現代性和科技性，使用化學感的色彩與閃爍的綴飾，重新解構針織工法，注入閃亮元素到服裝中；最經典的Intrecciato編織皮革也有全新詮釋，展現另一番自信風采。

(中國時報)