Ferragamo輕鬆融合經典與摩登

2019年02月25日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

秀前被任命為Ferragamo創意總監，Paul Andrew將個人設計理念完整從配件融進女裝，回歸品牌初心，以創辦人創作出的彩虹楔型鞋等，延伸以麂皮、納帕小羊皮、蛇皮與蜥蜴皮拼接的女裝，而色彩也有當年的濃烈色調，而招牌圍巾的圖案變成了各式各樣的外套、長袍與長裙等，配上率性的西裝外套、運動外套，經典與摩登有了輕鬆的結合。

(中國時報)