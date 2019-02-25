Versace不完美造就新完美

2019年02月25日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

Versace被Capri Holdings收購後的第一場時裝秀，在搖滾樂團Nirvana的配樂下，極盡所能地華麗、浮誇與性感。Barocco印花在翻領和襯衫上，金色大量用在風衣拼接、裙子印花與配飾，橘色夾克、棕色褲裝和花呢外套，還有大膽的黃色胸罩外穿，都把經典變地有趣與年輕。

Versace展示進攻年輕市場的企圖心，創意總監Donatella Versace這麼說：「（我們用）一點點的不完美造就全新的完美。」

(中國時報)