環保水瓶在手 簡約不失時尚
Eva Solo輕旅隨行保溫瓶，1600元。（Eva Solo提供）
BRITA純淨濾水瓶。（BRITA提供）
Eva Solo Easy隨手瓶，1200元。（Eva Solo提供）
康寧CORNINGWARE隨行X杯X Flip系列情境照，990元。（康寧提供）
康寧CORNINGWARE隨行X杯情境照；X Flip款式990元，X Grip款式890元。（康寧提供）
環境保護議題高漲，特別是限塑政策推廣後，帶動周邊產品熱銷，包括環保餐具與水壺，就連濾水壺也成長4成，BRITA表示，2019年預估可以成長5到6成，隨身瓶市場去年銷售成長1.5倍，今年預期成長率更上看2.5倍。
康寧去年9月推出「康寧CORNINGWARE隨行X杯」2大系列後，「X Grip」可愛的葫蘆瓶設計、「X Flip」直瓶設計備受市場好評，每月平均銷量都超過千個，由此可見「無痕飲食」環保生活意識抬頭，加上新的材質運用外層噴上矽膠，具耐高溫、耐磨防滑，光滑度高使手感舒適，影響消費者購買隨行水壺，品牌推估，當天氣漸入炎熱之際應該會再提高銷售量2到3成以上。
天氣、節慶帶動買氣
北歐櫥窗旗下的Eva Solo品牌，自2015年引進後，水壺備受市場青睞，北歐設計獨有的簡單俐落線條，搭配瓶蓋與瓶身間特殊的設計，在夏季及冬季賣得最好，夏天受到天氣的影響，大量戶外活動，帶動銷售，冬季則適逢耶誕與春節等送禮節慶，受惠於送禮市場而業績成長。品牌統計，平均月銷200個，約占該品牌總銷售數量的16%，熱銷色為霧面灰與萊姆綠，尤其萊姆綠色號去年業績較前年成長42%。Eva Solo輕旅隨行保溫瓶，冬季銷量占全年業績的42%，熱銷色蒼空藍色號，去年銷量占全系列的41%。
膳魔師表示，保溫瓶冬季銷量最佳，因為一般消費者對保溫瓶的功能直接聯想到保「溫」，就以為只能裝熱水，但其實這幾年因為運動風氣盛行，冷水瓶及保溫瓶的保「冷」功能也開始受到消費者重視。
(中國時報)
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