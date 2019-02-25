電動概念車 吊足車迷胃口

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳大任 報導

MAZDA釋出全新SUV的車尾圖，外界一度推測是新一代CX-3，或是介於CX-3與CX-5之間的CX-4。（MAZDA提供）

VW熱銷小型跨界休旅車T-Roc將推出R版頂級性能車。（VW提供）

Polestar 2被視為是Tesla Model 3的競爭對手。（Polestar提供）

Skoda Vision iV為品牌旗下採用MEB平台開發的電動轎跑車。（Skoda提供）

瑞士日內瓦車展將在3月7日至17日舉行，是許多車廠選擇新車首演的熱門舞台、測試市場反應的風向球，距離展期還有半個月，已有多個品牌丟出概念車設計圖，或是車身的部分造型，猶抱琵琶半遮面，吊足車迷胃口。

可以確定的是SUV風潮仍然持續發燒，VW集團旗下VW和Audi不約而同在情人節宣布今年都將展出新款SUV，而MAZDA搶先在2月初預告將推出全新SUV，目前MAZDA僅釋出一張夜晚的車尾照，可看出更加緊實的車身線條以及炯炯有神的尾燈造型，展現承續MAZDA Kodo魂動設計語彙的精神。

VW將為熱銷小型跨界休旅車T-Roc推出R版頂級性能車，T-Roc自2017年11月開賣至今，全球銷量已突破20萬台，強烈的運動風格吸引重視時尚與優異駕馭樂趣的消費族群，T-Roc R意味著更加強悍的性能表現，甚至力邀WRX世界冠軍Petter Solberg和VW自家車手Benjamin Leuchter加入專業測試的開發工程。

Audi持續聚集在電動車款上，將在車展亮相的是純電小型休旅概念車Audi Q4 e-tron concept，從設計圖可看出將以跑旅外觀為基調，展現比一般SUV更圓潤、低矮造型，但側面又透露著有比一般掀背車略高的坐姿。Audi並大膽預告最快於2020年底至2021年初問世。

同屬VW集團的Skoda也發布全新電動概念車Skoda Vision iV的設計草圖，此車採用MEB的電動驅動模組化套件，22吋的大輪圈與霸氣十足的車頭造型相呼應，數位攝影後視鏡與隱藏式車門把手，展現強烈的未來感，流線的外觀有著雙門跑車的神韻，但細看其實是四門轎跑車。

另一頗具亮點的品牌是Polestar，有些人可能較陌生，其實這是VOLVO在2015年併購的高性能車品牌，目前定位為集團旗下電動性能品牌。近日官網釋出一張Polestar 2的車尾圖，僅秀出尾燈的部分造型，並預告將在2月27日先於YouTube頻道進行發表會直播，實車將在日內瓦車展亮相。

(中國時報)