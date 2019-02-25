精品美妝推新品 決戰底妝市場

2019年02月25日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

雅詩蘭黛Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++，2100元。（雅詩蘭黛提供）

雅詩蘭黛Pro全能防曬礦物隔離乳SPF45 PA++++，1950元。（雅詩蘭黛提供）

SUQQU晶采淨妍遮瑕筆4g，1900元。（SUQQU提供）

SUQQU晶采淨妍粉底液 SPF19 PA++、30ml，2700元。（SUQQU提供）

嬌蘭亮顏裸光純萃粉底液00N、30ml，2350元；嬌蘭天然竹炭無痕粉底刷，2000元。（嬌蘭提供）

shu uemura植村秀無極限超時輕粉底674，1700元。（植村秀提供）

喜迎春夏彩妝，美妝品牌祭出底妝新品搶市，被視為保養前哨戰的底妝市場，備受品牌重視，業者表示，底妝能為品牌帶來2到3成保養新客，有別於脣彩消費者忠誠度不高，底妝有較高的品牌黏著度，北部與中南部消費者又有些微差異。

SUQQU教育講師Andy表示，北部消費者對購物有主見，喜歡嘗鮮，中南部消費者喜歡保守色系，保養品項也主攻精華液、化妝水等基礎品項，相對忠誠度與客單價也都比較高。有趣的是，他觀察北部消費者經常為產品找到不同的使用方法，像是「活膚極潤面膜」有消費者每次來都買4條，他一問之下，才知道消費者將這款產品拿來當作指緣油，這個隱藏版用法也變成他的心頭好，記者實測後，發現只要一點用量即可讓過乾的指緣帶來優異的保溼效果，就算洗手後，仍保有滋潤度。

在底妝消費上，Andy發現，買粉底的客群，容易加購周邊商品，像是防曬、飾底乳、毛孔潔淨精華，普遍來說，台灣消費者還是喜歡偏白色系。SUQQU新品「大理石紋蜜粉餅」，結合時下流行的大理石紋，單色親膚蜜粉搭配4色柔珠蜜粉，是外出補妝神器；「遮瑕筆」有著融於肌膚的滑順質地，少了厚重粉感，用於眼周、鼻翼、嘴角等部位，都能創造自然修飾的妝感。

嬌蘭「亮顏裸光純萃粉底液」全球共推出30種色號，台灣引進10款色號，訴求16小時持妝力，97%天然成分，易於上妝的絲滑質地與可層疊的遮瑕效果，搭配「天然竹炭無痕粉底刷」，妝感薄透，就算層層疊加也不厚重。

植村秀「無極限超時輕粉底」訴求為亞洲膚色精準配色、長效持妝，展現自然妝感。

雅詩蘭黛Pro極速全能系列看好亞洲市場對防曬的需求發表2款新品，「Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++」含68%含水量，膠狀質地一抹化成水，質地輕盈，採亞洲限定販售；「Pro全能防曬礦物隔離乳SPF45 PA++++」是品牌首款100%礦物防曬，潤而不油的質地，適合敏感肌、油性肌膚選用，這2款新品都是針對亞洲膚質與氣候量身訂製。

(中國時報)