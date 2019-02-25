2019年02月25日 04:10 中國時報 賴舒亞

斑駁的臺車被落日髹上一層淡淡的玫瑰金，餘暉在古樸的枕木周圍暈染開來，我順其車道悠緩步行，腦海浮現從前礦工推著臺車頻繁往返的身影，與坑內傳來礦工發現金礦的歡呼聲。向晚風涼，眼前漸暗的天色將我拉回了現實，沿著步道，拾級而下。繞過五號路。穿越小學前方的運動場。茂密的筆筒樹群。再經過石山橋。抵達落腳的民宿時，一輪皎潔的皓月已懸掛山巔，灑下柔和的清輝，搭著鑲嵌幾顆碎鑽的穹蒼，讓人愈發迷戀庭園小坐的時光。賞玩著立於手上的小礦石，那不規則的形狀、粗獷的石身，與其間的點點沙金，宛若一座小山丘躍然於掌中。

我獨自安靜坐著，思及小時候，也是這樣的夏夜，阿嬤讓從外地工作放假返鄉的父母或回娘家的阿姨留宿。庭院中，阿公早已搬椅凳圍好圓圈，點燃蚊香，雖不記得當年閒聊的話題，但每張家人的容顏，彼此的真情流露，至今如夜空的星星，依舊閃耀在心靈深處。許久未曾悠閒地探訪聚落，這次藉工作空檔專程安排幾天的度假時光，除了徜徉青山綠水間，藍天白雲下，再則就是與當地耆老、礦工聊天，即便有些重覆的內容，卻不覺乏味，其中我最有興趣的是未曾搭過的臺車歷史，它是老金瓜石人共同的記念，包括阿姨都曾跟阿嬤搭臺車去撿煤炭。也有懶得爬山路，直接把它當做接駁車的孩童，在行駛平穩的車裡跳躍，不用上學時就搭順風車溜風景，不過如果被大人看到的話，絕對少不了挨一頓罵。每次回來，我總喜歡沿著早期臺車行駛的輕便車道徒步一小段路，彷彿那樣走下去，就能再走進小時候，重返輕便車載運礦石往來金瓜石與水湳洞的風華，緬懷採金的榮景，當時聚落有某些階層的消費水平不輸大城市，連漁家捕獲的頂級海鮮也必須先售至礦山，餘剩的才銷往臺北。

鮮明的年少幾乎全是與故鄉有關的人事。不識字的阿嬤不知打哪聽來空腹時是記憶力最好之際的秘訣，經常清晨五點多就喚我起床大聲背誦國語課文、九九乘法表等數學公式，說也厲害，效果竟出奇得好。與同伴載欣載奔至租書店、小吃、冰果室等林立的老街湊熱鬧，野累了就到柑仔店買彈珠汽水跟王子麵，轉換戰地到外九份溪附近玩。炊煙時分，幫忙大人劈柴，把煤炭、柴薪餵入灶口。晚飯後，偶爾聽到隔壁傳來阻擋不了丈夫外出的女人碎念：「恁查埔人攏嘛同款，日時全乞丐，暗時攏紳士！」男人不甘示弱反擊：「妳實在足番！阮跟朋友去看電影，妳就冤枉阮欲去九份踩酒家。」童年印象不因時間流逝而消褪，這些回憶皆是當我行經高山與低谷時，支撐我不因晴喜雨悲，勇敢往前的力量。

觀光手冊、電視節目提及桑梓僅有片面的介紹，像黃金博物園區；然而，殊不知園區只是聚落風景的入口，往更山裡走才能深入地了解故鄉的人文。過去，約略五平方公里的聚落要廣納五萬人左右，實非簡易之事，採礦巔峰期，更包容從世界各地來此謀生的人，我雖沒親眼見識陳年盛況，卻也趕上淘金熱的尾巴：在路邊撿到閃閃發亮的礦石。聽到從山裡傳來爆破的巨響。去溪裡淘金沙的幸福。阿公牽著我的小手顢頇學步。阿嬤背著我經過蜿蜒的路坎仔到唯一的診所看醫生。祖孫之間雖然鮮有所謂的深度對話，但他們對我的疼惜表露無遺。縱使物質層面略遜都會，我卻真誠感謝上帝恩賜我這片豐美的土地和真摯的情感。

在茶壺山欣賞含金量飽滿的獅子岩，除了與鐘萼木、紅豔的杜鵑等植物深情相望，也覺得礦產驚人的此地適合做校外教學、自然課的礦岩研究教室，聽說早年嗜藏礦石者，無不攀登到此尋寶，指望可以在周遭撿拾到高價值的礦石。我坐在巨大的岩石上，思索一百年前的這裡，翠綠連綿的山頭，礦工與各式大型機具的形影在此穿梭，一臺臺鎮日川流不息自坑口開往選礦場的輕便車，承載多少衣錦還鄉的寄託。老一輩口耳相傳：「三更窮，四更富，五更起大厝。」坑內每位礦工皆有一夕致富的奢求，即使三更家裡的米缸還窮到見底，一旦在四更採到金礦，五更他就興奮得計畫買地起厝。只可惜這種好事並不常見，泰半的在地人或外來者，還是得認分地領著微薄的基本工資度日。女人也盡所能地持家，母親小時候跟阿嬤去買豬肉，早年買豬肉不像現在有袋子裝，僅掛在一條繩子上，母親提豬肉邊走邊晃，晃呀晃，手中的豬肉竟被甩入水溝裡，好在水溝不深，阿嬤彎腰拾起豬肉，回家清洗乾淨照常煮食。母親聊起這段往事時，人生已接近謝幕，臉上卻不見病痛表情，反而像回到小女孩時期，她說：「做囡仔真好，無煩無惱……」母親的嘴角滿是笑容，我的心頭卻是酸楚，是怎樣的年代，能養成此般刻苦的性情？

這樣的堅韌從古至今，連下一代也傳承了上一代優良的基因。早年，認識聚落民宿的推手阿正，在事業如日中天時他毅然放下光環，和妻子回到山上，把祖厝翻修成金瓜石的首家民宿。近期，又得知才二十多歲便放棄臺北的便捷，回鄉貢獻所學的青年，他們皆是聚落新生的風景與契機。與鄰人談論家鄉建設，大家對日後的發展皆抱著期許，即便無法一蹴可幾，仍是盼望。憶及在五號路老家偶遇舊識聊起串門子的舊昔，逢年過節家家戶戶的歡天喜地。相對眼下人去屋空，厝邊半零落的悲涼，我真正體驗何謂滄海桑田。回到聚落，咀嚼店家自種的菜，品嘗鄉親們親手栽植的薄荷泡的茶。沒有外界聲光報導介入，我反倒了解在地人為爭取還土於民，保衛家園，自動發起「不要採光金」的訴求，抗議財團考慮再次開挖的想法，或許發出的音量不夠強大，但大家仍竭盡所能為土地揚聲，不因受到外在的阻力而放棄，由於有這份堅持，聚落才沒在封坑之後山窮水盡，成年回家的遊子得以找著兒時之印象，為此我獻上滿滿的感恩。習慣了山居節奏，規律的作息、清淡的飲食、和緩的步調，在在提高了身體新陳代謝。每消化一遍礦山歷史，我就又更靠近故鄉一些，內心也因而變得更豐富、踏實。

人生的錦上添花很容易在經年累月的長河中被沖刷、淡去，然後徹底被遺忘。走過亞洲第一貴金屬礦山後的金瓜石，除了對文史工作與礦山記實有興趣者，會曉得這裡的產金量曾為亞洲第一者恐怕寥寥可數。那麼，一歲一枯榮的歲華，或許只能成為歷史的一段見證；然而，藏在有形的礦產背後，那些肉眼看不見的人文風景，是土地留給我最大的財富。我曾佇足斜坡索道遺址眺望陰陽海，回想一群七十多歲的老人家頂著烈日，手持鐮刀、鋤頭，揮汗如雨整頓原本被丈高雜草掩沒的鐵軌，只為讓下一代知道上一代曾行經的路。礦工說起交通不便的舊往，藉由斜坡索道驅動地面纜車來運輸礦產是極具智慧的發明，而這項資產的復駛卻沒進一步的消息。我想著想著不知怎麼竟有股泫然欲泣的激動，拚了老命就是捨不得金瓜石隨金礦停採而湮沒在歷史的洪濤中，在這群長者身上，我真實看見愛臺灣的印記。（待續）

(中國時報)