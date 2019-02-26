綠打戰爭牌！防長示警台獨 解放軍必攻台

2019年02月26日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

蘇揆「掃把打仗」展決心 藍委：操作戰爭拚選舉

民進黨2020年選情欠佳，府院黨近日聯手狂打「戰爭牌」。國民黨立委江啟臣昨詢問國防部長嚴德發，解放軍會在何種條件下攻台?嚴德發明確表示，「台灣獨立及外力介入時」。江啟臣並問嚴德發，支不支持台獨？嚴德發明確回答，憲法規定我們是中華民國，國軍為中華民國而戰，這個核心價值不會改變。

國軍經常戰備 兩岸屬常態

蔡英文總統近日連番痛批中國是區域和平威脅的來源，行政院長蘇貞昌更是說，如果兩岸開戰，「即使給我一支掃把也要打」。國民黨認為，民進黨有意把台灣帶入準戰爭狀況。藍委江啟臣昨在立院質詢嚴德發表示，蔡、蘇近日都提到戰爭，過去並不常聽到如此講，解放軍在何種條件下會攻台？

嚴德發說，當台獨、外力介入。江啟臣還問嚴德發是否支持台獨？嚴德發明確回答，憲法規定我們是中華民國。江啟臣再追問嚴，國軍為中華民國而戰，如果有人操作統獨爭議，嚴的立場是否一致，不為台獨而戰?嚴德發再一次清楚回答，我們憲法就是為中華民國，為台澎金馬同胞2300萬人民，這個核心價值不會變。

對於國軍目前戰備狀況，嚴德發表示，國軍現為經常戰備，最近兩岸狀況屬於常態，大陸也在平常戰訓狀態。何種情況算開啟戰端？嚴德發答覆，國軍透過聯合情監偵掌握大陸動態，解放軍部隊若三軍兵力都往前推，二線推進到一線，海軍兵力往下拉至沿海，並有裝載或做渡海準備，一旦有不尋常動態，國軍都會掌握。江啟臣又問，共機繞台、美艦行經台海也算正常?嚴德發回答，今年以來大陸只在1月24日進行1次遠海長航，屬於常態。

美日出兵協防 看區域情勢

美國究竟有無對協助台灣出兵，做過具體文字承諾？嚴德發說，文字上沒有，美國是否出兵要看情勢。江啟臣再問，美國不斷提醒台灣，「不支持台獨」，如果法理上台獨，美國出不出兵？嚴德發說，美國政策是一個中國；台海若有戰事，美國是否增援，會基於區域情勢、共同利益及美國自身利益等考量。

嚴德發稍後在答詢藍委曾銘宗時指出，當區域安全危害到美國利益，「他會來」，區域國家都會有這個選擇。曾銘宗再問，日本有無可能幫助我們?嚴德發說，「日本有可能，靠那麼近。」

(中國時報)