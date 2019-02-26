陸美貿易談判 取得重大進展！磋商協議文本 川普暫不加徵關稅

2019年02月26日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美第7輪貿易談判當地時間24日在華盛頓結束，大陸新華社昨報導稱，雙方在技術轉讓、智財權保護等6大方面「取得實質性進展」。美國總統川普也透過推特宣布，將推遲原訂3月1日起對2000億美元大陸輸美商品提高關稅的期限，並指將與大陸國家主席習近平在海湖莊園舉行峰會，訂出最終協議。據了解，雙方團隊正在為逾百頁的「協議文本」作最後努力。

大陸新華社報導稱，日前在華盛頓舉行的第7輪陸美經貿高級別磋商已結束，雙方圍繞協定文本開展談判，在技術轉移、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等6方面的具體問題上取得實質性進展。

習川會3月底有譜

川普除稍早發推特，表明延後對陸加徵關稅的期限外，24日晚間也在白宮表明，若雙方繼續取得進展，將與習近平在私人別墅海湖莊園舉行峰會，訂出最終協議，並稱在未來一兩星期或會有「重大新聞」。

儘管川普推遲對陸加徵關稅，但川普並未明確說明將延至何時，至於所謂的「重大新聞」，外界預料，很可能是公布3月下旬「習川會」的確切時間與地點。

值得一提的是，有大陸官方背景的政論公眾號「牛彈琴」昨指出，從川普推文及新華社新聞稿來看，除釋出談判取得重大突破，習川2人簽署協議的歷史性時刻已不遠外，更首次證實，雙方磋商是「協議文本」，而非「備忘錄」。

文本內容超過百頁

《華爾街日報》引述消息人士披露，雙方正為撰寫一份可能超過百頁的協議文本而努力。大陸在此次磋商中提議，增加購買美國農產品和能源產品及服務、放寬美商在金融服務和汽車製造領域所受限制，並且加強保護美國智財權。

報導稱，美國財長穆努欽和大陸副總理劉鶴在結構性議題上取得進展後，正著手討論最棘手議題，即貿易協議執行機制。陸方代表團25日返國，預料雙方仍可能要在北京或華盛頓再舉行另一輪談判。

不過，有外媒報導，美陸對於已提議的匯率協議，尚未能就關鍵的執行問題達成一致意見，那是要確保北京實現承諾，不操縱人民幣貶值；而穆努欽上周稱，雙方已達成有史以來最好的匯率協議。

(中國時報)