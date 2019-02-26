韓流強襲新加坡！僑胞擠爆機場 重現三山造勢

2019年02月26日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 王正寧 ／新加坡-台北報導 ／新加坡-台北報導

高雄市長韓國瑜25日抵達新加坡後，搭巴士轉往餐廳用餐，被僑胞團團簇擁，韓國瑜在車內拱手向群眾致意。（柯宗緯攝）

韓風吹進新加坡 上百僑胞機場迎韓國瑜

韓流強襲星國！「鐵人市長」韓國瑜25日馬不停蹄從吉隆坡飛抵新加坡，2、300位僑胞擠爆樟宜機場，有人提早3小時就來卡位，航警及保全築起人牆確保韓的安危，猶如重現三山造勢盛況，場面有些失控，不少僑胞力拱韓選總統，「總統好」聲音更是不絕於耳。

韓國瑜抵達樟宜機場，被熱情民眾團團簇擁，有僑胞準備包子接機，星國近10家媒體也到場觀察「韓流魅力」，更有人透過臉書直播給海內外韓粉；保險天后陳明利特別準備墨鏡、帽子等5項禮品，眾人齊唱歡迎曲接待。

協助創業 將成立青年局

韓國瑜表示，此趟星國行目的希望幫高雄農漁產品找到固定通路，同時與新加坡朋友感情交流。另將參觀「年輕人創業孵化器」新加坡大學育成中心，未來高雄將成立青年局會大力幫助年輕人創業。

他看見僑胞「暴動」盛況，笑說「剛剛走過還滿像選舉造勢晚會」，相信大家都很關心台灣，高雄現在已經南方崛起，歡迎大家下次來高雄旅遊參觀外，也順道看看有無投資機會。

外部壓力 部分行程喊卡

另傳此趟星馬行有「外部壓力」使行程充滿變數，甚至見光死，包括前晚吉隆坡市長臨陣缺席晚宴、昨早與3位大馬國會議員早餐會皆喊卡。韓坦言「可惜」但尊重，對高雄而言，每個東南亞城市都非常重要，多結交一些朋友行銷高雄都願意去做，不要往負面聯想。

對此，國民黨發言人洪孟楷指出，韓國瑜出訪是拚經濟、拚觀光、拚高雄未來，這站在民生議題上絕對要不分藍綠共同支持，傳出所謂被打壓，只能說空穴絕對不會來風，強烈譴責任何要阻止打壓韓市長的勢力，任何政治性的打壓其實都是沒自信的表現，而這樣的打壓更是跟全高雄市民和台灣人民為敵。

洪孟楷除了肯定韓國瑜的高度，更呼籲無論任何市長出訪，政府都應共同樂見其成，全民當其後盾，讓台灣的軟實力以及好產品可以外銷出去，真正全台發大財。

(中國時報)