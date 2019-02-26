賽車賽馬產業鏈 極速飆進高雄

2019年02月26日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／吉隆坡報導 ／吉隆坡報導

韓流的奇幻之旅！高雄市長韓國瑜出訪星馬5天，行程保密防諜，25日突迸出一個賽車簽約行程，當起賽車運動產業簽署見證人，宣布超級賽車賽事將跑進港都。另韓也考察大馬逾百年歷史、最大賽馬場，盼實踐賽馬產業鏈，該場主席丹斯里拿督詹學龍答應造訪高雄，探訪合作可能。

GRAND PRIX ASIA PTE. LTD與FUNNOW SDN BHD在吉隆坡Aloft飯店簽署諒解備忘錄，由韓國瑜見證。據悉，該賽車賽事由高市議員居中牽線促成，將賽事命名為台灣極速系列（Taiwan Speed Series），也不排除引進澳洲V8超級房賽（現在已正式更名為維珍澳大利亞超級房車錦標賽），呼應韓國瑜說的賽車產業鏈不是玩假的。

不過有「但書」，只有在一切條件，包括跑道場地條件、基礎設施、周邊設施、國際比賽時間表和台灣本地可提供的技術支援等皆符合，才可正式和所有相關主辦單位商討在高雄舉辦的可能性，最快在3個月內到高雄場勘合宜地點。

韓國瑜表示，賽車亞洲代理商希望高市府見證，樂觀其成賽車到高雄考察環境，出發前就知道此事，但要尊重對方，到場才宣布。而韓國瑜的賽馬夢未完待續，昨結束大馬行前，特別前往吉隆坡最大賽馬場「雪蘭莪賽馬公會」聽取簡報，該公會主席丹斯里拿督詹學龍熱情接待。

韓國瑜指出，等高市議會3月多開議時，市府將提出賽馬場可行性評估報告，會分為好幾個版本，希望不要把博弈放在裡面，也許可以採取「杜拜模式」，沒有賭博成分，到底賽馬這項賽事值不值得推廣，將送議會由大家共同討論。

丹斯里拿督詹學龍表示，世界上多數賽馬國家，由國家農業部管轄，為旅遊、人力資源、觀光貢獻良多，希望在韓市長推動下，台灣高雄也能成為賽馬運動，雙方促成賽馬交流。他還贈送錫製馬頭紀念座給韓，讓媒體笑稱韓獲得「銀」馬獎。

(中國時報)