鄭世維挾帶韓流 余天挫咧等
新北市三重立委補選25日號次抽籤，面對國民黨立委參選人鄭世維23日造勢，挾高雄市長韓國瑜「土包子」熱潮席捲風潮，3萬人潮湧入會場後，從昨天起在服務處每天發送500顆包子，希望「土包子逆襲」成功轉進立法院；民進黨立委參選人余天昨天受訪坦承擔心，尤其「韓流」那天天氣真的很冷，但人也很多，剩下10幾天還要努力衝刺。
昨率先抽籤的鄭世維抽到2號，舉牌喊出「支持三重第二個賣菜郎」；余天抽到3號比出手勢喊「OK啦」；最後一位蘇卿彥則抽到1號則喊「一馬當先」。
鄭世維由黨部主委李乾龍陪同抽籤，接著移師三重正義北路81號前，發送熱血民眾贊助的三重土包子，頗有承接「韓流」意味，即日起到投票日的18天間，將挑選三重36間包子店，1天兩家店、每家購買250顆計500顆，分2個時段在服務處免費發送。
余天則由桃園市長鄭文燦陪同抽出3號，兩人抽完籤之後回到三重總部，隨即展開車隊掃街。 針對《旺旺中時》民調指稱余天落後對手，余天受訪時輕鬆以對表示，民調只是參考，但是民進黨中央做的民調還贏對手鄭世維20％多，但他坦承「相當擔心韓流衝擊選情」，尤其上周六對手造勢大會天氣冷，但現場人很多，顯示韓流跟土包子造成影響大，剩下10多天要更努力衝刺。
針對綠營質疑23日鄭世維請來韓國瑜造勢的現場多是外地人。余天說，應該是這樣沒有錯，韓迷都跟著他跑，應該外地人滿多的。
鄭世維表示，各家民調都當作參考依據，如果領先要更加努力、如果落後要更加把勁，無論如何會全力以赴，希望大家3月16日出來支持三重土包子、三重第二個賣菜郎。
(中國時報)
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