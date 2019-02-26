港都觀光 今年拚千萬人次
高雄市長韓國瑜25日到大馬搶訂單，與當地蔬果及海產進口商Euro-Atlantic簽約，搶下35萬美金「高雄首選」水果訂單。韓更爆料有英商打算在愛河蓋愛情纜車，下月則正式啟動醫療觀光，向大馬朋友積極招手，期待兌現「貨出去、人進來」承諾。他預估2019年全年將突破1000萬人次觀光客到訪高雄。
昨簽約推廣會上，韓國瑜與Euro-Atlantic董事長呂金珠簽訂4年合約。會場擺設「高雄首選」的蜜棗、芭樂、鳳梨、白玉苦瓜、蓮霧、木瓜等6種水果介紹給馬國買家，當地40多家買家到場參與，期待促成更多海外訂單。
Euro-Atlantic是大馬最具規模的生鮮供應商，生鮮物流與倉儲中心供應給當地重要的連鎖超市、大賣場、五星級酒店與餐廳等。呂金珠表示，將進口高雄金煌芒果、棗子、荔枝等水果。
韓國瑜致詞提及，希望未來能外銷更多高雄的產品到大馬，如果大馬朋友需要開拓市場、探詢貿易夥伴，高市府樂意與農、漁會各界朋友媒合管道。
韓國瑜形容高市是沉睡的巨人，他上任迄今2個月，已吸400萬觀光客到高雄，估計2019年全年將突破1000萬觀光客訪高。他也力薦「愛情產業鍊」，以愛河為核心，建構「大型愛情百貨公司」，年輕男女想結婚，都可得到服務，更透露有英商已接觸，打算在愛河興建「愛情纜車」。
他表示，3月8日將正式推動醫療觀光，集結5大醫療體系，由高市府平台整合系統，並透過旅行社向華人地區行銷。
(中國時報)
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