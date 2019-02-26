謝龍介突圍 郭國文四面楚歌

2019年02月26日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市第二選區立委補選25日舉行候選人號次抽籤，抽出1號楊筱如、2號郭國文、3號吳炳輝、4號謝龍介、5號陳筱諭與6號徐國棟。民調領先的國民黨謝龍介不敢大意，強調持續為農漁民「打通路、顧腹肚」，民進黨郭國文因有脫黨參選的陳筱諭掣肘，加上大環境對民進黨，尤其是新潮流系反感，從最初被認為躺著選到四面楚歌、陷入苦戰。

選情冷，國、民兩黨都急，謝龍介17日以「禿子、漢子、燕子」合體造勢，成功帶動人氣；郭國文24日有前行政院長賴清德、行政院副院長陳其邁及民進黨主席卓榮泰聯手相挺，較勁意味濃厚。

台南市立委第2選區中的曾文區是「深綠中的深綠」，早年黨外勢力穩固，又是前總統陳水扁故鄉，陳筱諭出身麻豆又打阿扁牌，她左右開攻猛打謝龍介與郭國文都是空降，讓郭國文如芒刺在背。

郭國文1991年投入政治圈，曾任民進黨台南縣黨部主委等職，又是台南市第一、二屆永康區市議員，儘管自詡輔選過的選戰連戰皆捷，但他與第二選區並無特殊淵源，加上在議會民進黨團總召任內的幾次辛辣發言，樹敵不少，在沿海拜會泛綠地方人士時，未獲太大回應。

再者，民進黨新系在去年底台南市議長一局企圖「整碗捧去」，郭信良以退黨參選議長發動奇襲逆轉局面，外傳新系擬在今年4月的下屆立委初選時，推出人選拉下郭信良支持的陳亭妃，讓黨內反新潮流人士心寒，對新系郭國文的選情作壁上觀亦不讓人意外。

對此，郭國文昨天表示，選情只會愈來愈緊繃，他要1天當3天用，相信選舉日當天，綠營支持者會總動員。

(中國時報)