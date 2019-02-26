新聞透視》追求兩岸和平 蔡蘇責無旁貸
蔡英文總統和行政院長蘇貞昌最近常把戰爭掛在嘴邊，好像兩岸已兵凶戰危，隨時可能爆發戰爭，結果，國民黨立委江啟臣昨天詢問國防部長嚴德發，得到的答案是「國軍戰備一切正常」，沒有提升，對岸也是。沒有的事，府院高層喊的震天價響，不是嚇自己人又是想嚇誰？
政治人物應設定終戰指導
蘇貞昌在立院答詢時說的「掃把說」，更是荒謬，如果這話是代表民進黨死守台灣的決心，在都市的鋼筋水泥中打游擊戰，不惜戰到一兵一卒，即使讓大陸拿下了，也只是一座廢墟，人命損失已經死傷無數，兩岸真若走到這一步，可謂玉石俱焚，一場浩劫，令人不寒而慄。
政治人物當要有悲天憫人的胸懷，固然軍人守土有責，軍人也會服從命令，就算政治人物被逼到非戰不可的情勢，也應設定終戰指導，訂出一個清楚的底限，打到什麼階段，不能打再下去，不能讓軍民做無謂的犧牲。政治人物信口開河，手上有什麼武器，拿起來就打，打到山巔，逼到牆角也要打，這是匹夫之勇，逞口舌之快。
事實上，台灣防衛重點在於能否頂住對方「第一擊」以及讓對方付出多少代價，而這樣的代價，中國大陸是否負擔得起，與國軍能撐多少天，是否戰到最後一兵一卒並無多少關係，而且戰端一起，兩岸都是輸家，根本沒有贏家 。
戰端一起 兩岸都是輸家
政治人物，特別是國家的領導階層，手握大權，都該有指揮道德。撰寫《恐懼》一書的美國華盛頓郵報記者伍華德說，每個當總統的人都應該知道，「防止戰爭發生是總統最高責任」。
伍華德這句話是對美國總統川普說的，同樣也適用所有國家的領導者。
追求兩岸和平，和而不戰，是蔡英文與蘇貞昌責無旁貸的任務。如果真的擔心兩岸發生戰爭，應盡全力化解，而不是看著戰事逼近。
(中國時報)
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