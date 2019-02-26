民進黨戰爭當兒戲 國民黨轟不負責任

2019年02月26日 04:11 中國時報 王正寧 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

閣揆蘇貞昌日前表態「只有掃帚也要戰到底」的談話，引發爭議。國民黨質疑，民進黨政府去年6月才通過軍改，蘇貞昌竟拿開戰當兒戲、以掃把當武器，不斷煽動準戰爭氣勢，完全不負責任；發言人洪孟楷抨擊，「民進黨政府要糟蹋軍人到什麼程度」？

洪孟楷表示，蘇貞昌所謂「拿掃帚來打仗」，分明是把軍人性命當兒戲；如果真有戰爭，需要行政院長拿掃把打仗時，是已有多少軍人性命被犧牲了？

他指出，民進黨號稱「全民國防」，話說得好聽，但近來不斷的煽動準戰爭的氣勢，他質疑蔡英文政府，「中華民國國軍的命不是命嗎？」當政府高層講「第一波攻擊」、「掃帚來去拚」，根本就是拿國軍的命當兒戲！

洪孟楷出示資料表示，1月14日公布的108年全民國防之旅營區開放計畫書，四項活動並未包括台北港，但不到兩周，在1月29日火速招標加開一場軍事操演，並且要動用宜蘭艦、桃園艦，還有康定級軍艦、快艇，以及陸軍專校戰鼓隊表演、陸戰隊、爆破中隊、幻象戰機衝場等活動。

他批評，動員數百人，預算規模更難以估計，居然不在年度計畫內，兩周內就產生？且根據國防部內部透露，活動規畫後還需向立委辦公室報告才能執行，此行為根本拿軍人當成樣版、當工具。

洪孟楷強調，戰爭是災難，不是選舉操弄的工具，國軍是保家衛國的第一線，也絕對不是選舉造勢的工讀生，憑什麼讓民進黨的特定政治意識來隨便濫用軍人；他敬告民進黨停止「糟蹋軍人」、停止「輕忽國防」。

民主進步黨發言人李晏榕則強調，面對大陸強權威迫，民進黨的立場一直是不求戰也不畏戰，台灣一直是扮演亞太地區和平安穩的角色，唯有展現自我防衛的決心，才能讓亞太地區和平穩定。

(中國時報)