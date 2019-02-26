國艦國造預算 未來20年破5千億

2019年02月26日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台船昨日舉辦國艦國造本土化供應商大會，宣布國艦國造將在今年進入高峰，延續至2025年，每年將創造約180億至340億元產值，此外，未來20年國艦國造預算將突破5000億元。蔡英文總統致詞表示，這一波國艦國造案的產值近405億元，後續會有更多建案，創造更多商機。

蔡英文說，2016年3月10日，她在就職前曾參訪台船廠區，登上開明輪，那時一心想著要如何讓造船技術更精進、更發展，答案就是「國艦國造」四個字。

她更掛保證，從未改變「國艦國造」政策方向，透過國防採購與升級，帶動廠商投入尖端科技研發，提供本土企業、人才成長舞台，軍民「魚幫水、水幫魚」，協助國防產業更茁壯。

國艦國造推動2年來，台船從零到有，今年已掌握178億訂單，加計潛艦國造原型艦479億分4至5年完成，今年總計訂單量可望突破300億元。台船董事長鄭文隆指出，未來20年國艦國造預算將突破5000億元，年貢獻就業人數約5100至9400人。中科院也表示，台船在測試等技術的缺口，也將會由中科院補足。

蔡英文說，國防採購、升級和更新，是重要的內需市場。這個市場可以是一個火車頭，帶動造船以及周邊機械、材料、電機等廠商，投入尖端科技研發，提供台灣本土企業和人才一個成長的舞台；由於技術差距的關係，有些裝備一時無法國造，必須要採購，但盼透過技術合作和轉移，讓台廠可以學習到新技術，支援後續的保養、維修，甚至是裝備升級。

對於外界關心潛艦國造進度，鄭文隆說，台船將於3月21日呈交合約設計報告，並向立法院報告後，才會動支下一期蓋廠和建造潛艦預算，預計3月底進入下階段細部設計，目標2024年1月下水，2025年成軍。對於獵雷艦出包，鄭文隆指出，那是財務問題，並非技術問題。

(中國時報)