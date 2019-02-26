陸發動第一擊 台有能力回擊

2019年02月26日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

大陸若對我發動「第一擊」軍事威脅，我方如何因應？國防部長嚴德發昨在立法院表示，國軍當然有「先發制人」的回擊能力，但絕對不會發動「第一擊」，而是「重層嚇阻」。

蔡英文總統在接受CNN訪問時說，台灣有能力承受大陸第一波攻擊，並盼望全世界可站出來對大陸表達強烈壓力。台灣真能承受第一擊嗎？

嚴德發昨在立院答詢民進黨立委吳焜裕質詢時表示，戰力保存與防護非常重要，不管對岸來多少導彈，國防要結合地方政府動員防護，讓國軍設施能承受導彈第一擊，國軍本身也會採取隱蔽掩蔽機動等配套措施。

綠委羅致政質詢時詢問，在大陸軍事威脅下，我方有無足夠能力實踐「防衛固守」？在承受大陸「第一擊」後，有無能力再承受「第二擊」？屆時是否具備「回擊」的能力？面對大陸軍力威脅，我方是否有先發制人的戰力？

嚴德發回應，「我們當然有」，現在不對稱戰力指的是飛彈，透過戰力保存措施，國軍能有效實踐「防衛固守」戰略，而國軍當然有「先發制人」的回擊戰力，「但我們絕對不會發動『第一擊』，而是重層嚇阻。」

國民黨智庫則認為，大陸若武力犯台，極可能在有形的武器裝備投入前，先運用大規模網路資電「軟殺」手段發動攻擊，削弱我軍系統的效能、癱瘓行政系統，甚至先行擾亂台灣的社會與經濟秩序。因此，建請國防部、國安高層應先釐清共軍「第一擊」涵義，並將對後續防衛作戰預做因應。

(中國時報)