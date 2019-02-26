嚴德發嗆柯P 別汙衊國軍
台北市長柯文哲引「美軍說」，台海若有事，「台灣國軍只能撐兩天」，國防部長嚴德發昨嚴正駁斥，他說，柯文哲這樣說，對國軍不公平，更是對國軍的汙衊，他無法接受，國軍有信心和能力作戰成功。
柯文哲近日頻頻炮打國防事業。他先是在2月中旬赴台中演講，公開批評中央喊台獨又取消徵兵，質疑大陸如果打來，國軍是否撐得過兩天。此說引發綠委不滿，嚴德發昨到立法院進行業務報告，多位綠委紛就柯P談話，請教嚴德發看法。
羅致政說，廿世紀的戰爭，最短是6天的以阿戰爭，印巴戰爭打了13天，福克蘭戰役打了42天，沒有只打2天的。如果只打2天，破了世界紀錄，全世界都沒有。綠委蔡適應也不滿柯P的兩天亡國論，建議國防部適時派人或提出說帖，向地方首長說明。
至於行政院長蘇貞昌的掃把說，嚴德發則為蘇緩頰指出，當時他也在現場，蘇是宣示防衛作戰決心，跟自己在立法院發言時強調，國軍戰到最後一兵一卒，這是一致的，這是精神宣示，而不是用掃把抗敵，外界不必誤解。
另有關柯文哲在以色列參訪時，說當兵是浪費時間。嚴德發反嗆柯P應多了解，國軍早已進步到國防、教育和產業結合，希望柯市長能夠多了解國軍現況。
柯文哲昨則在以色列說明，他沒有要酸台灣國軍，「台灣是我們的家，要酸什麼」，希望大家看看以色列的優點，不必這麼irritable（急躁）。
(中國時報)
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