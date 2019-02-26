司改信任度低 許宗力很沮喪

2019年02月26日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

未來半年司改重點工作

司法院長許宗力昨主持司改第3次半年進度報告記者會，他說中正大學最新公布的民調顯示，民眾對司法信任度低，讓他看了「很沮喪」；至於外界批評酒駕案件法官判刑太低的情況，他表示將邀集各界建立量刑趨勢建議系統，以求罪責相當。

酒駕判過輕 將求罪責相當

行政院政務委員羅秉成拿出數據表示，司改迄今已修正30條法律、28條行政命令、實施106項行政策措施，另已提出27條法律草案、6條行政命令草案和規畫23項行政措施，他表示，該民調的結果可能是所有的司改都還在工程中，真正有成效要在未來2年才會展現，對民調結果會謙虛以對，繼續努力。

許宗力表示，未來半年將推動法官法部分條文修正，研修行政訴訟法增訂都市計畫審查程序，規畫大法庭及憲法訴訟法新制的相關配套等，法務部次長陳明堂也說，法務部將推動獄政改革及強化兒童保護機制等。

外界關心的酒駕量刑過輕問題，許宗力說，這涉及法官獨立審判，法律的適用、事實的認定是審判核心，至於量刑制度部分，英美國家相當遵守量刑準則，但有的國家只是做參考，還有的國家宣告違憲；法務部次長陳明堂則說，對於酒駕致死修法已「有所腹案」，可能在27日公布。

參考國外作法 讓量刑趨一致

許宗力說，將邀請包括法務部在內的焦點團體，針對量刑大數據提出建議，供法官參考，也會參考國外作法研究，讓量刑趨於一致，罪責相當。

他表示，中正大學最新民調結果指民眾不信任法官審理案件的公正性，讓他感到沮喪，但他強調警察站在維護治安的第一線，滿意度排名第一是天經地義，換做是他，也會感謝警察。

許宗力說，警察抓到嫌疑犯，經過檢察官偵辦篩選起訴，最後交給法官裁判，「層層就好像剝一層皮，所以警察的滿意度高於檢察官，檢察官高於法官，這是可以理解！」司法院會努力從各方向提升民眾對司法的滿意度。

對於司改中最重要的國民參與審判草案何時能完成立法，政務委員羅秉成表示，目前有民間團隊希望推陪審制，因此還在溝通中，但他呼籲不要因為各方理念不同，而導致立法院本會期無法通過，這樣對司改來說也很大的傷害。

(中國時報)