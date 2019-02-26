不接地氣 民心難喚回

2019年02月26日 04:11 中國時報 林偉信

前年總統蔡英文統籌召集五院舉行司改國是會議，但至今根據中正大學犯罪研究中心的調查結果，仍有高達8成以上的民眾對司改不滿意，深究其原因，不外乎這些司改的法案與政策接不了地氣，如何贏回人民對司法的信賴。

台灣的司法病入膏肓，在馬英九執政後期，中正大學民調顯示人民對司法極度不信任，甚至爆發白玫瑰運動及洪仲丘事件，萬人上街頭抗議，但當時在野黨主席蔡英文帶領著她的政黨，卻到處吆喝宣稱有靈丹妙藥，可以司法起死回生。

人民聽信了民進黨的競選承諾，3年前讓蔡英文成為台灣有史以來首位女總統，而民進黨也奪下國會絕對席次並全面執政，「蔡友友」的民間法律人士更是紛紛入朝當官，位居政府部會首長要職。

但3年多的時間過去了，司改國是會議做成的結論，許多非但不切實際，還只偏重被告人權保障，忽視犯罪被害人的權益，甚至連當年應蔡英文總統邀請，擔任司改籌備委員的小燈炮媽媽都疑問，司改到底做了什麼？

司法院日前推動的修法，擬將測謊排除作為證據，並嚴格限制偵查不公開且近日實施，這些所謂的國是會議決議，在特定司改團體綁架下，根本聽不到被害人及其家屬的聲音，一味傾斜式的修法，只是贏得人權的虛名，卻背離民意。

司法院屢屢強調，法官判決要接地氣，但同樣地司改如何讓人民有感，無非也是所謂的接上地氣，如果不能因應民意調整司改工作，恐怕就如同前檢察總長顏大和所說的，司改國是會議淪為司改大拜拜，各吹各的調，終究注定失敗。

(中國時報)