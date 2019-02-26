李進勇接中選會 國民黨批不恰當

2019年02月26日 04:11 中國時報 張理國 、 王正寧 、 周毓翔 、 郭建伸 、 許素惠 ／綜合報導 ／綜合報導

前雲林縣長李進勇獲行政院提名為中選會主委，他強調會深入了解溝通，盡心盡力做好選務，也希望立法院玉成。（許素惠攝）

李進勇履歷表

去年九合一選後中選會主委即告懸缺，行政院長蘇貞昌昨拍板提名前雲林縣長李進勇接任。國民黨發言人洪孟楷則指出，九合一選舉時，前主委陳英鈐殷鑑不遠，現又來個政治立場鮮明的李進勇，此一人事案非常不恰當。

政院昨也同時發布，海委會政務副主委由海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授莊慶達接任、農委會常任副主委黃金城轉任為政務副主委，以李進勇人事案最惹人非議。行政院發言人Kolas Yotaka說，李是由蘇貞昌親自徵詢，將函送立法院審查。

政院人士表示，蘇揆考量提名李進勇接任主委，除李進勇具有法學素養，且因李曾任基隆與雲林縣市首長，曾負責地方選務督導，對選務具有豐富經驗，辦理選務會更「接地氣」。

李進勇昨在雲林表示，很榮幸也感責任重大，強調會深入地方了解與溝通，擬定出公投修正案及各項選舉可長可久選務辦法，希望立法院玉成。

李進勇去年底未能爭取連任成功，加入內閣後，外界嘲諷蘇內閣是「敗選者聯盟」，又增1人。國民黨團書記長吳志揚表示，民進黨只想找政治正確人士，會不會杯葛人事案還有待討論，李進勇擔任過民進黨職，也代表民進黨多次參選，政黨色彩鮮明，完全不適合中選會主委一職。

他認為，國民黨執政時期對中選會主委人選一定是提名社會公正人士，或是有時故意找偏綠的，但民進黨似乎只想找「聽話」的，好像覺得一定要有「顏色」才好控制。

洪孟楷痛批，民進黨到底是人才匱乏或另有所圖，為何找來找去都是同一批老面孔？敗選後反而高升，不但明顯酬庸、觀感不佳，也凸顯民進黨人才匱乏。

民進黨團書記長鄭運鵬指出，李進勇具有法官實務與民選首長經驗，他在政界也屬於正派的人，不會有外界質疑的選務偏頗問題。

民進黨團總召柯建銘估計，須等施政總質詢結束，立法院在3月下旬，才會處理中選會主委人事同意權。

(中國時報)