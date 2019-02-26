不顧吃相 民進黨連表面工夫也不做了

2019年02月26日 04:11 中國時報 張理國

行政院拍板提名前雲林縣長李進勇出任中選會主委，這是自中選會主委在2000年改為專任後，首位「有黨籍」主委，由此可看，民進黨連表面上要做到選務公平，都已不顧了。

中選會主委自2000年專任以來，不論是黃石城、張政雄、賴浩敏、張博雅、劉義周、陳英鈐，執政黨因考量選務中立性，皆由無黨籍人士出任。

蔡政府任內首位提名的陳英鈐，在籌備九合一與公投業務中，一路被質疑行政不中立，最後也因選務失敗而黯然下台，但陳英鈐是無黨籍，代表蔡政府某種程度上還願意維持表面上「中選會主委」的中立性，但蘇揆毫不避嫌提名民進黨籍、黨性堅定的李進勇，是否意謂民進黨對2020年大選另有番盤算?

中選會主委依法「必要時得召開臨時會議」，對於重大議題的決策有關鍵影響力，重要性甚於一般委員，2020年公投是否綁大選，主委的態度很關鍵，可能直接影響選情，因此主委的誠信能否孚眾，至為重要。然而，李進勇及蘇貞昌兩人交情甚篤。2014年李進勇角逐雲林縣長時，蘇貞昌雖已卸任黨主席，仍前往雲林，陪同李進勇掃街拜票。蘇貞昌亦稱讚過李進勇，「學經歷俱優，不管在法律專業領域擔任法官、律師，擔任民選公職，或在中央部會擔任內政、法務、交通等政務次長，都有稱職穩健的表現。」

去年12月1日，剛敗選的李進勇在雲林縣座談會，當著蔡英文總統的面，除了自責是敗選頭號戰犯，還心繫2020年總統大選主權恐流失，如此黨性堅強的人，倘若能在中選會重新展開政治生涯，能不力求表現，報效犬馬嗎？

蔡政府用自己人的作風，已是「不論功過，人人有獎」，外界嘲諷蘇內閣是「敗選者聯盟」，一點都不為過，回頭看看李進勇在去年敗選時說要「終結此生政治生涯」，顯得格外諷刺。

(中國時報)