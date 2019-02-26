嚴懲酒駕致死 法務部今議修法

2019年02月26日 04:11 中國時報 李宜秦 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

法務部有意修法將酒駕累犯者比照「故意殺人」懲罰，昨在立院兩委員會熱烈討論，法務部政次蔡碧仲表示，今將召開跨部會的會議討論，也會研議加裝「酒精鎖」的可行性與落實方法；另多名立委建議沒收酒駕者車輛以示懲罰，交通部長林佳龍表示支持，至於是否連坐處罰共乘者，則需討論。

民進黨立委周春米昨提出數據質詢司法院祕書長呂太郎，指2013年修法後，酒駕致死案的一審判決，竟有63.7％低於最低本刑。周春米認為，法官判刑情況與立法意旨不符。呂太郎解釋，有些酒駕被害人認為若能獲得賠償，才是最實質的補償，因此法官考慮若判太重，恐讓肇事者不願賠償，因此輕判。

至於酒駕累犯是否會受大法官解釋影響，藍委吳志揚質疑可能會影響來立法院審查酒駕、虐童加重刑責的相關修法，呂太郎則回應，「不會」。

法務部次長蔡碧仲指出，目前一般酒駕案件約有98％是遭判6個月以下有期徒刑。立委陳歐珀認為，法院判決過輕，無法有效嚇阻酒駕者，即使未來修法可判死刑，恐怕也沒有法官願意判死，建議法務部將酒駕最低刑罰往上拉。

立委葉宜津表示，過去林佳龍在擔任台中市長時，曾主張沒收酒駕者的車輛，她說，酒駕的行政罰鍰金額從6萬元提高到9萬元，但近幾年酒駕件數並未減少，再犯率甚至提高到38％，可見提高罰鍰的嚇阻效果不大。

對於連坐處罰共乘者，林佳龍說「絕對支持」，但也應有配套措施。蔡碧仲則認為恐太過急躁，可行性還需探討，警政署也說執法上恐有困難。

立委鄭寶清更建議因汽機車造成的酒駕事故嚴重性大不相同，建議兩者裁罰程度應有不同。立委蔡易餘更乾脆建議酒駕者取締後就先拘留3日。蔡碧仲則說拘留是行政處罰、非刑罰，此作法值得參考。

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(中國時報)