醫學、牙醫系 至少4科59級分

2019年02月26日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

大學學測成績昨公布，數學科、自然科得15級分的人大幅增加，但社會科則少了許多，將影響申請入學通過第一階段篩選的分數。專家預估，今年要上各校醫學系或牙醫系，4科成績至少要59級分；上台大法律系要4科60級分、台大電機系則3科要45級分。

升學專家劉駿豪表示，今年數學科考15級分的有7782人，是去年3700人的兩倍以上；自然科考15級分的有4135人，比去年2912人多出1223人；社會科考滿級分的2575人，比去年4267人少1692人。

劉駿豪表示，這樣的變動提醒考生，各校系申請入學如果使用到數學科或自然科，分數會較去年提高各約1級分，但若使用到社會科，則應降1級分左右。今年學測首度5選4，各校系個人申請的落點更難預估。

二階甄試 化學實作決勝負

進醫學系、牙醫系至少要59級分！劉駿豪表示，今年各校醫學系、牙醫系主要使用國、英、數、自等4科，依大考中心的資料，這4科考59級分以上的有1656人、占所有考生的1.5％，他們是可能的錄取人選。

台大醫學系個人申請使用國、英、數、自等4科，預計要錄取50個學生，但這4科考滿級分60級分的卻高達595人，他們都會通過第一階段篩選，最後只能以第二階段甄試分高下。

彰化高中資優班導師導師周文釗表示，台大醫學系第二階段甄試的化學實作占總成績的20％，但近年來，這個項目愈考愈難，尤其今年可能約400個滿級分考生會參加第二階段甄試，台大醫學系的實驗設備不足，可能採變通辦法，譬如用紙杯取代燒杯、攪咖啡的棒子取代化學攪拌棒，考生要有能力用克難的設備做實驗，才能得出好成績。

成績不如模擬考 可拚指考

此外，劉駿豪根據大考中心的統計資料推估，使用國、英、數、社的台大法律系財經法學組及司法組，4科要考60級分才有機會，也就是每科都要滿級分；台大電機系、清大電機系甲組、交大電機系甲組，均使用英、數、自等3科，也是每科都要滿級分，要45級分才會通過一階篩選。

師大附中輔導主任李慧賢表示，考生學測成績如果比學校模擬考好，建議以學校推薦或個人申請入學方式進大學；如果學測成績比模擬考成績差，代表有點失常，可考慮拚7月指考。

(中國時報)