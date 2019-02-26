罕見！國文頂、前標 都是13級分
學測成績25日公布，各科5標出爐！特別的是今年國文頂標與前標都是13級分，跟104學測國文一樣；英文和數學頂標都是14級分，社會和自然都是13級分。另外，今年數學15級分7782人是去年3700人的2倍以上，也是近5年最高。
大考中心25日公布學測各科級分人數分布概況：國文多集中在10到13級分；英文成績較分散，12到14級分稍多；數學也是較分散，8到11級分稍多；社會考科集中在10到12級分；自然考科集中在5到7級分。
各科最高分及最低分，國文最高分93.5分有1人，15級分4438人，0級分7人；英文最高分100分5人，15級分7689人，0級分9人；數學最高分100分2471人，15級分7782人，值得一提的是今年數學15級分人數是去年3700人的2倍以上，也是近5年最高，數學0級分41人；社會最高分138分1人，15級分2575人，0級分9人；自然最高分128分36人，15級分4135人，0級分11人。
非選擇題最高及最低分，國寫第一大題知性題最高分24分，共有11人，最低分0分有318人；第二大題感性題最高分25分有2人，也是國文作文相隔12年後再度有考生滿分，但也有3326人抱蛋。英文第一大題中翻英最高分8分有210人，最低分0分有1萬3911人；第二大題英文作文最高分20分有19人，創下近12年新高，1萬3115人抱蛋。
配合今年學測改為5選4，大考中心也公布2到4科不同科目組合的累計表，共計25種組合。若對應以前的總級分頂標概念，社會組最多使用的4科組合「國英數社」4科頂標總級分需50級分以上，占13.35％；自然組最多使用的「國英數自」4科頂標總級分需51級分以上，占13.70％；若只採計國英數3科，頂標總級分需39級分以上，占12.07％。
(中國時報)
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