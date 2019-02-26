雄女學霸前男友 有望當她學弟

2019年02月26日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄女中連署「終結學測新聞」引發響應，但去年一句「我在台大醫等你」而聲名大噪的馮姓雄女學生故事未完結，繼與雄中男友分手並另結新歡後，重考的前男友昨傳出學測滿級分，可望申請台大醫學系，與前女友、情敵在椰林大道相遇。

原本成績吊車尾的雄女馮姓學生去年考上台大醫科，受訪時表示因與雄中魏姓男友互相砥礪，課業才大有起色，她還對堅持念醫學院而決定重考的男友喊話「我在台大醫學系等你」，溫馨初戀故事感動不少人。

然而，日前傳出馮姓女學霸上大學之後2人分手，女方更與台大帥學長交往，網友感嘆山盟海誓秒成雲煙，另一方面則招致各界檢討聲浪，反對校方、媒體吹捧「學霸」，雄女學生甚至發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模版、停止製造神話」連署。

連署行動引起回響，雄中、雄女在內的各校25日學測成績公布日確實轉趨低調，不若往年大動作開記者會、找高分學生接受媒體採訪，連各校學測「捷報」的新聞稿也不發了；然而，這名在重考班、被網友暱稱為「小魏」的雄中學生卻未被遺忘。

昨天下午，傳出小魏「國英數自」4科拿到滿級分60分，符合申請台大醫學系資格，一旦順利考取，將可能與前女友、帥學長「狹路相逢」；但由於競爭者眾，最終是否被錄取仍要看實驗實作、口試成績。

據了解，這對雄中、雄女學霸情侶的故事被拿來當茶餘飯後話題，學生及家長均備感困擾，相關單位因而轉趨保守，他所屬的補習班在消息傳開後，莊姓主任以家長要求為由，拒絕受訪。

高雄中學校長謝文斌昨接獲本報查證電話，則接連說了好幾次「不清楚」，更表示「學生畢業之後，我們就沒追蹤了！」

不過，「小魏」滿級分的消息在網路上依舊造成熱議，網友紛紛留言道賀但顯然語帶諷刺：「恭喜啊當學弟了」、「愛是一道光如此美妙」、「面試躺著進啊，新聞報成這樣」、「最慘的狀況，變心了女人是學姊」、「6年抬不起頭的日子」。

(中國時報)