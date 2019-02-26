15級分制不公平 不如廢除
今年學測國文又重演104年「頂標和前標都是13級分」的詭異情況，原因是原始分數大量集中。學測每年約13萬人應試，競爭激烈，卻用粗率的15級分制，已經失去公平性，不如廢除。
15級分怎麼算？首先將原始分數依高低排名，再以最前面1％考生的原始平均分數除以15，就是該科的級距；舉例來說，如果最前面1％考生的原始平均分數是90分，級距就是6分，因此0.01分至6分是1級分，6.01至12分是2級分，依此類推84.01至100分就是15級分。
今年學測國文有13萬8244人選考，級距5.63分，78.3到100分都是15級分，共4438人；原始分數高度集中的區段在10、11、12、13級分，各有1萬8576、2萬1832、2萬2431、1萬8939人，加起來總共占60.05％！換言之，1個級分裡擠了2萬人，但是只要原始分數差個0.01分就差1級分。
學測15級分已經不盡公平，卻又是學測五標的依據。因此當某校申請門檻是「國英數自」4科都要頂標以上，假設甲生4科都是15級分但原始分數都是該級分墊底，以今年的分數來算是377.34分；乙生國英數都是14級分但原始分數都是該級分的最高，自然科是15級分的最高分，以今年的分數來算是389.52，乙生原始分數高於甲生，但甲生4科總級分是60，乙生4科總級分57。不用數學太好也知道，最後乙生能上的科系遠不如甲生好。
這個結果其實去年台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授林建甫已在本報投書「學測求公平，15級分制已不夠用」裡提過。級分制的用意原是要模糊分數，讓大家不要分分都計較，但這顯然過度理想化；除非不要考試，否則只要有考試，大家就會計較分數，如果想不到更好辦法，其實恢復到以前的百分制還更公平。
(中國時報)
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