為台中代言 白嘉莉回家真好

2019年02月26日 04:11 中國時報 盧金足 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

「最美麗主持人」白嘉莉受邀回台參訪2018台中世界花卉博覽會，及擔任台中市全球代言人行銷台中市，25日到市府拜會市長盧秀燕，並致贈「堅貞．典雅．君子情」畫作。她表示，「思念家鄉，回娘家備感溫暖！」盧秀燕感謝白嘉莉無報酬相挺宣傳花博，也將這幅畫義賣做公益，盼以白在全世界豐沛人脈，提高台中的能見度。

「回家的感覺真好！」白嘉莉說，近鄉情怯，回到台中心裡很溫暖，「希望盧市長常打電話給我，做任何事情，我都很願意。」台中好山好水，擁有非常多優質農產品，會向海外朋友多多宣傳台中的美好。

盧秀燕表示，白嘉莉希望加強愛心與公益，親手畫的美麗蘭花作品，與台中花博相得益彰，人比花嬌；她很想掛在辦公室，但自己不能藏私，要捐出來義賣做公益，以社會公益彰顯白嘉莉的美麗與愛心。

白嘉莉表示，在梅蘭竹菊中很喜歡蘭花，代表高潔、典雅、愛國，正在撰寫以自己故事為內容的新書，允諾新書發表會及畫展在台中舉行，也贈送她先生、印尼企業家黃雙安勵志書《愛在林深處－情牽黃雙安》。她談及先生忍不住哽咽說，與另一半鶼鰈情深，對她人生影響很大，盧特別牽手安慰。

美貌凍齡，數十年如一日，很多人好奇如何保養？白嘉莉說，心情開朗最重要，每個人都有煩惱，盡量不要去想，就是最好的保養，今天參訪花博，期待與粉絲相見歡。

白嘉莉昨天下午到北區方舟長青快樂學堂與長輩同歡，玩傳球遊戲，長輩們見到巨星化身小粉絲，有人贈送親手製作的剪紙作品，還有人拿當年白嘉莉黑膠唱片要求簽名，白嘉莉稱讚大家都是有福之人。

許久沒回台中，白嘉莉說，行程之餘最想吃台中在地小吃，像是太陽餅、鳳梨酥、牛肉麵、肉圓等美食，都是她懷念的幸福好滋味。

(中國時報)