主計長打包票 GDP保2沒問題

2019年02月26日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

行政院主計總處多次下修經濟成長率，今年GDP最新預測降至2.27％；主計長朱澤民昨赴立法院進行業務報告，立委多對今年保2有諸多質疑，朱澤民掛保證說:「從目前經濟局勢來看，經濟成長率保2是沒問題」，不過，仍不可忽略陸美貿易戰帶來後續的金融情勢變化，以及油價最新走勢，因為這些都可能成為今年經濟成長最大的變數。

油價如大漲 物價衝高

近來國際油價大漲，朱澤民預測，今年消費者物價指數（CPI）可能落在0.73％，但如果油價漲幅達10％，將推升物價上升0.35個百分點，以此估算，若油價未來漲幅達3、4成，全年物價就有破2％的風險。

美國總統川普最新推文指出，貿易談判有實質進展，決定延後對大陸加徵關稅的計畫；朱澤民在立委答詢時表示，他對雙方領導人善意回應，持正面態度，因為關稅戰爭真的打起來，不僅扭曲價格制度，也對自由貿易制度造成傷害。

對於美國延後加徵關稅的時間點，台經院景氣預測中心主任孫明德示警，「貿易戰已露出曙光，但還沒有天亮」，他研判，這回合戰局只是暫告一段落，接下來輪番上演的可能科技戰、匯率戰等。

貿易戰暫歇 當心後續

受惠於貿易戰緊張氣氛紓解，台股昨再創波段新高；孫明德警示，國際景氣趨緩是事實，且變化多端，投資人千萬不能掉以輕心；孫明德認為，除了貿易戰衍生的智慧財產權問題未解決外，國際上還有諸多的不確定因素，例如英國脫歐、歐洲政治風險等，在在考驗接下來的全球經濟情勢。

台經院同時公布1月營業氣候測驗點，製造業和服務業皆連2月回升，分別較上月增加了3.57點、1.30點，而營建業則由上揚轉為下滑；孫明德解讀，製造業景氣上揚幅度大，除了因貿易戰暫時出現曙光外，與農曆年節集中在2月，1月工作天數比去年增加，評估2月製造業景氣還是有懸念。

(中國時報)