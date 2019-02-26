金控徵2.5萬人 資訊、法遵搶手

2019年02月26日 04:11 中國時報 魏喬怡 、陳欣文／台北報導 彭禎伶、、陳欣文／台北報導

校園徵才季即將開跑，為了搶新世代人才，新光金控25日率先宣布今年有近4千個職缺，另外，如富邦金控需才6800人、國泰金控有逾5千個職缺，中信金控要5千人、開發金亦逾2500人，加上台新金、玉山金、永豐金等八大金控共開出逾2.5萬個職缺。從各家金控徵才方向來看，2019年「資訊、法遵」人才最為搶手！

去年金融業稅前獲利5233億元，金管會要求金融業只要有獲利就應回饋給員工，不少金控也都已表示今年會加薪3至6％以上，在全球經濟衰退陰影下，金融業應算是國內仍穩定加薪的行業之一。

每年校園徵才季，各大金控、銀行、壽險業及證券業等金融機構，總共會開出3至5萬個職缺，從壽險業務員、銀行理專與MA，到銀行行員、各子公司行政人員、專業人員等，近年在發展金融科技及金管會強化法遵與內控要求下，各金控也增加資訊及法律、風控等相關人才。

中信金控指出，每年徵才重點除了儲備幹部（MA）、法人金融ACM（信用分析人員）、儲備理財規畫人員（FP）、個人金融業務人員、資訊人員、洗錢防制人員、保險業務員等職缺外，新型態數位人才如大數據／AI開發工程師、商業分析師、資料科學家等，也是今年擴大徵才的重點。

今年新光金率先宣布開出近4千個職缺，除了新光人壽業務人員要3千人外，另要招募超過100位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英，內勤則提供超過300個各類專業職缺。

富邦金及各子公司今年合計要招募逾6800位新人，同時展開儲備幹部（MA）徵才計畫，招募17個組別、60位MA，招募組別創下新高，人數也是近年新高，並首度開放大學學歷參與甄選。

國泰金部分，光是國壽就要5千位業務員，國泰世華銀至少要徵逾百位新鮮人，再加上國壽等子公司內勤，國泰金需才應近5500人；中信金控也擴大徵才，今年要招5千人，加上玉山金、台新金控主要在銀行相關人才與MA，兩家金控各要500人。

(中國時報)