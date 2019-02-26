台商分散市場 經長看好回流潮
美國總統川普日前表示將推遲3月對大陸商品提高關稅計畫的期限，雙方貿易戰似乎露曙光，不過，經濟部長沈榮津指出，這部分須看談判結果，中間還會有變化，目前仍處在雙方放話階段，無法做判斷，但就其了解，台商已體認到未雨綢繆的重要性，正積極分散市場與生產基地，回流台灣的腳步應不會放緩。
對於外銷訂單減幅縮小，似乎受陸美貿易戰衝擊逐步減少，沈榮津認為，主要受惠台灣業界應變能力強與市場布局機動性高。
沈榮津直言，過去台商受到土地、環保及勞工等成本增加，離開台灣赴外地發展，但他們也沒想到，陸美貿易戰會突然殺出關稅可能從10％調高至25％的事情，現在廠商都知道要未雨綢繆。無論談判結果如何，分散生產基地及市場布局是一定要做的事。
外界關心，陸美貿易紛爭趨緩，是否影響台商回流腳步，沈榮津說，陸美貿易戰已讓台商感受到貿易這種東西很現實，而且瞬息萬變」。他強調，「台商是我們的顧客，經濟部會深入去了解台商需要什麼？期待什麼？還有政府能夠幫忙什麼？」他強調，台商回流腳步不會因此趨緩。
(中國時報)
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