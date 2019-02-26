投審會要求補件 雙子星簽約生變

2019年02月26日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

投資總額高達600億元的台北雙子星開發案，原預定3月底與台北市政府簽約，恐再生變！經濟民主連合等團體昨赴投審會抗議，以其具有陸資要求駁回，對此，投審會官員表示，一切會依法審議，現已要求有關單位補充股權、股東等說明文件，但也坦言，本月會議已來不及審議；這也意味3月簽約恐再現變數。

一波三折的台北雙子星開發案，去年展開第6度招標後，由港商于品海的南海控股所組團隊勝出，拿到優先開發權，但儘管招標前投審會已審定不是陸資，但昨天經濟民主連合還是認定他們是陸資，甚至稱台灣機場捷運門戶恐成大陸租界，要求投審會「不要讓紅色企業進駐台灣門戶」。

對此，雙子星開發案台北市政府招標總顧問、仲聯量行總經理趙正義認為，外界說南海控股子公司南海發展與馬來西亞商馬頓組成的團隊，投資興建雙子星開發案，將讓機捷門戶插上五星旗，淪為租界、人民進出受限等說法，實在太誇張！

他強調，因為車站是政府在經營，不會有五星旗等問題，即便是商業大樓等產權也逾6成是政府的，且北市府會與業者簽署經營管理契約，業者不可能違法限制民眾自由進出。

對於股權等爭議，趙正義說，針對陸資部分，經過台北市政府甄審會審查，追查股東與最終受益者，追到中國建設銀行香港子公司在南海控股的股權僅0.1％、債權為10.29％，即使兩者相加，也符合我政府規定陸資持股逾3成才會以陸資企業規範，更何況實際來投資雙子星的是南海控股子公司─南海發展。

投審會組長楊淑玲表示，投審議已收到南海發展與馬頓送審文件，目前正要求兩單位說明股權結構與股東背景，本月會議已來不及審議，3月會議是否能審議通過，須視該投資團隊能否清楚說明相關事項，並符合法規。

(中國時報)