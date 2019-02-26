投審會要求補件 雙子星簽約生變
投資總額高達600億元的台北雙子星開發案，原預定3月底與台北市政府簽約，恐再生變！經濟民主連合等團體昨赴投審會抗議，以其具有陸資要求駁回，對此，投審會官員表示，一切會依法審議，現已要求有關單位補充股權、股東等說明文件，但也坦言，本月會議已來不及審議；這也意味3月簽約恐再現變數。
一波三折的台北雙子星開發案，去年展開第6度招標後，由港商于品海的南海控股所組團隊勝出，拿到優先開發權，但儘管招標前投審會已審定不是陸資，但昨天經濟民主連合還是認定他們是陸資，甚至稱台灣機場捷運門戶恐成大陸租界，要求投審會「不要讓紅色企業進駐台灣門戶」。
對此，雙子星開發案台北市政府招標總顧問、仲聯量行總經理趙正義認為，外界說南海控股子公司南海發展與馬來西亞商馬頓組成的團隊，投資興建雙子星開發案，將讓機捷門戶插上五星旗，淪為租界、人民進出受限等說法，實在太誇張！
他強調，因為車站是政府在經營，不會有五星旗等問題，即便是商業大樓等產權也逾6成是政府的，且北市府會與業者簽署經營管理契約，業者不可能違法限制民眾自由進出。
對於股權等爭議，趙正義說，針對陸資部分，經過台北市政府甄審會審查，追查股東與最終受益者，追到中國建設銀行香港子公司在南海控股的股權僅0.1％、債權為10.29％，即使兩者相加，也符合我政府規定陸資持股逾3成才會以陸資企業規範，更何況實際來投資雙子星的是南海控股子公司─南海發展。
投審會組長楊淑玲表示，投審議已收到南海發展與馬頓送審文件，目前正要求兩單位說明股權結構與股東背景，本月會議已來不及審議，3月會議是否能審議通過，須視該投資團隊能否清楚說明相關事項，並符合法規。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。