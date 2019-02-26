陸股匯雙飆 成交突破1兆人民幣

2019年02月26日 04:11 中國時報 葉文義 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美經貿磋商取得實質進展，3月1日到期的休兵期限將延展。消息激勵亞太股市25日集體走高，尤其大陸股市、匯市歡慶大漲，上證指數最終收漲5.60％，已直逼3000點大關，兩市全天放量成交突破1兆元（人民幣，下同），上一次成交逾兆已是2015年11月的事。從1月低點2440.91起算，上證指數反彈幅度已達21.32％。

推動兌美元匯率 升向6.5

不僅股市瘋漲，在岸、離岸人民幣仍持續走高，25日盤中均一度突破6.68，大升近300點。瑞銀報告稱，如果陸美達成更廣泛的框架性貿易協議，大陸可能會承諾不會引導人民幣大幅貶值，且市場情緒也可能得到改善，這或推動人民幣兌美元匯率升向6.5。

法新社報導，投資人對陸美貿易談判抱持樂觀態度，已刺激全球股市在1月和2月分別爆發一波漲勢。川普的發文提供市場更多信心加速買進。麥德里全球顧問公司全球宏觀策略董事總經理艾門斯表示，「投資人鬆了一口氣。市場仍將抱持一定程度謹慎，但這項消息令人振奮。」

除了貿易戰談判傳出利多外，大陸國家主席習近平上周五在中共中央政治局會議上指出，金融是國家重要的核心競爭力。大陸官媒也分析，包括股票在內的資本市場，也將成為國家重要核心競爭力的組成部分，進一步激勵股市投資人信心。

專家看好 開啟A股黃金10年

華爾街見聞報導，率先喊出這波春季行情上看3000點的大陸中信證券在25日表示，目前A股處於反彈下半場，維持反彈將持續至兩會前後、上證指數有望衝擊3000點的判斷，預計兩會後市場將走向分化調整。配置上從純粹追求彈性向長期邏輯清晰的優質個股過渡。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍則認為，現在A股市場已經從局部牛市轉向全面牛市！更重要的是這僅僅是A股開啟「黃金10年」的開始，大行情在後面。他奉勸投資人要堅定信心，擁抱這一輪長牛、慢牛行情！

(中國時報)