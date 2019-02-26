台商提醒 雞蛋勿放同一籃

2019年02月26日 04:11 中國時報 吳泓勳 、林汪靜／台北─上海連線報導 、林汪靜／台北─上海連線報導

雖然陸美貿易戰有望在近日多輪協商下簽署協議而落幕，但資深台商認為未來陸美在各經貿領域的持續衝突難免，同時大陸外資開放等改革也因此加速，未來對台商「唯一不變就是改變」，面對劇烈變化環境，經營布局需思考更多；商總理事長賴正鎰表示，只要回到正常軌道，將使台商今年出口表現反彈回溫。

賴正鎰認為，美國延緩提高關稅看出陸美談判情勢漸好，看好關稅問題應會停止，減輕台商之前擔心是否出貨、出貨訂單是否加價、在陸工廠是否移到越南或回台等疑慮。

巨大集團發言人李書耕則表示，目前巨大的出口訂單並沒有因為美國暫緩提高關稅有任何影響，對於陸美貿易戰仍存的不確定性，巨大策略仍照原本方向走，不太可能因貿易戰不斷改變公司的營運方向，台商做好目前該做的事就夠了。

此外，也有上海資深台商說，從這波陸美貿易戰看到「雞蛋放同一個籃子裡」的問題，面對陸美未來預計持續對抗下，台商在自身策略應對上，包含出口市場、生產基地等都要做合理布局。

上海台協副會長蔡世明認為，由於美國的壓力導致大陸原定對外改革開放的腳步加快，例如近期醞釀的《外商投資法》最快或許3月就會公告，新規也會全面影響到大陸台商的經營。

(中國時報)