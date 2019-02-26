陸美下一步 共訂國際貿易規則

2019年02月26日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

對陸美貿易戰即將達成協議，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅受訪指出，不要簡單以美國打壓大陸崛起的視角看待貿易戰；他認為這意味著陸美將為全球貿易投資規則，共同重訂規則，為WTO改革奠定重要的前提基礎，接下來六月在大阪G20峰會，就是重要的場合。

王義桅25日受訪表示，陸美達成貿易協議，是大陸參與新一輪全球貿易投資規則談判的重要一步。歷經8個月的貿易戰後，美陸貿易逆差反而擴大31％，因此美方希望盡快結束，陸方也需要進行結構性調整；歷經這一年多，兩國已經有「同甘苦共患難」的感覺。

王義桅認為下一步就是雙方在國際規則制定上的較量，接下來全球貿易投資規則重訂，需要陸美協調，為今年WTO改革奠定重要前提基礎，今年6月在大阪的G20，就是重要場合。

他認為，陸美共建國際秩序是歷史的選擇、時代的選擇，作為聯合國常任理事國，雙方在伊朗核、朝核等問題取得很好的合作，沒有理由不堅持下去。因此在貿易戰告一段落後，大陸也必須和美國合作，推動國際秩序改革、創建新的國際規則與秩序。

不過，中國國際關係研究院研究員郭憲綱也強調，陸美對抗結構仍存在，貿易戰和緩不意味著未來沒有磨擦；兩國經濟互補性減弱、大陸科技水平提高，都使摩擦因素仍在，關鍵是要如何找出一套適應摩擦與談判的機制。

郭憲綱指出，未來美國仍會在安全、科技、意識形態上向北京施壓，比如繼續派出軍艦巡邏南海，陸方也會採取捍衛主權行動；美國仍會持續賣軍火給台灣，至於民主牌、意識形態牌，也是美國多年對陸施壓的手段。

(中國時報)