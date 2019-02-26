北韓推進無核化 美放寬國際制裁！川普高度樂觀 料簽河內宣言

2019年02月26日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

兩次美朝峰會比較

川金會舉行在即，西方媒體報導，第二次川金越南峰會可望達成北韓繼續推進無核化實質進展，美放寬對朝國際制裁的共識並簽署《河內宣言》。美國總統川普24日表示，對北韓停止武器試驗感到欣慰，對峰會成果也感到樂觀。

川普於25日中午12時30分從馬里蘭州安德魯斯空軍基地乘專機起飛，預計26日晚間8時30分飛抵河內。27日中午，川普將分別與越南國家主席阮富仲和總理阮春福會談，下午與金正恩會談。川普28日離開越南。

指朝無核化變經濟強權

出發之前，川普表示高度樂觀。他24日推文說，「我們都希望第一次新加坡峰會達成的無核化進程能夠繼續。」另一推文則說，「金委員長或許比任何其他人更加了解，少了核武，北韓可能迅速成為世界經濟強權」。

去年首次川金會雖具歷史意義，但簽訂的協議措辭模糊。美國民主黨聯邦參議員和國安官員都警告川普，不要再製造另一個無法約束北韓核子野心的協議。

川普稱不催促任何人

川普24日還在白宮表示，北韓終將實現無核化，但是「我並不著急。我不想催促任何人」、「我只是不希望北韓進行武器試驗。只要沒有試驗，我們就很開心」。川普對北韓的高壓立場可能有所軟化。他曾表示，倘若北韓非核化出現有意義的進展，他願意鬆綁制裁。

美國國務卿蓬佩奧則和川普唱反調。他表示「我希望朝邁進（非核化）跨出真正實質的一步，這可能不會在本周達成，但我希望能實現」。

峰會前朝換談判代表

金正恩與川普舉行峰會前，將資深外交團隊「大洗牌」，任命極少曝光的金赫哲為特使，與美方代表比根討論無核化問題。分析指出，金正恩啟用新人參與談判，目的是要製造川普和技術幕僚的不合。如此一來，川普就會花更多時間與金正恩交談，不受幕僚意見左右。

《紐約時報》專欄作家紀思道指出，金正恩與川普兩人都自認是日後諾貝爾和平獎得主。川普日前還誇稱，日相安倍晉三已經提名他角逐此獎，讓抱大腿事跡敗露的安倍無地自容。

紀思道說，不論是川普或金正恩拿到和平獎，都是做白日夢。可是如果他們為了這座獎更願意在談判中讓步，他們的「癡心妄想」有可能為世界打通一條更安全的道路。

韓聯社指出，金正恩最早26日上午到達與大陸接壤的越南諒山省同登站後，乘轎車前往河內。據越南外交部消息，川金27日將共進晚餐。28日兩人將舉行正式會談，可能在一對一單獨談判和擴大會談後簽署《河內宣言》。

(中國時報)