構建朝鮮半島和平新體系

2019年02月26日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

第二次川金會進入倒數計時。南韓青瓦台25日指出，朝美領導人有可能達成共識，發表終戰宣言。南韓總統文在寅表示，將致力構建朝鮮半島新體系，從戰爭對立走向和平共存，從左右分野走向經濟繁榮。

青瓦台發言人金宜謙在25日記者會被問及，終戰宣言是否會列入川金會議題。他表示，雖然不清楚終戰宣言會以何種形式發表，但是朝美領導人這次有可能就終戰宣言達成協議。

金宜謙說，終戰宣言與和平協定不同，在引領無核化進程具有重大意義。南韓和美國已與中國建交，韓朝舉行兩次領導人會晤並簽署《9·19軍事協議》，事實上已宣布朝鮮半島結束戰爭狀態，並為韓朝互不侵犯提供制度保障。目前僅剩美朝就有關事宜達成協議。

金宜謙表示，僅朝美兩方簽署終戰宣言也足夠有效，更重要的是通過終戰宣言推動北韓無核化順利進行，並加緊無核化進程。至於和平協定，需多方參與保障和平機制，因此韓方認為和平協定須由多方參與。

美方製作的川金會紀念幣上刻有南韓總統文在寅和太極旗的紋樣。金宜謙就此表示，雖然文在寅不會出席川金會，但美方認可文在寅作為仲裁者發揮的作用。

(中國時報)