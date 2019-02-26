臺企銀送暖 銀髮樂齡學堂揭牌

2019年02月26日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

臺灣企銀因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，持續將銀髮族照顧關懷活動列為該行公益活動主軸，積極協助偏鄉或資源缺乏社區推動「銀髮樂齡學堂」專案，期能達到「在地老化」目標，目前已贊助高市旗山區、花蓮市、苗栗縣三義鄉、嘉義縣布袋鎮及金門縣烈嶼鄉等「銀髮樂齡學堂」。昨於南投縣中寮鄉龍眼林福利協會成立第六家「銀髮樂齡學堂」揭牌，提供社區老人共餐共學、送餐、日間生活照顧及協助老人增進自我照顧能力等服務。

老人共餐共學

中寮鄉為921地震受災區，當時震災戶約佔全鄉七成，龍眼林村廖振益村長有感於受災戶之困苦，號召成立公共食堂，免費提供受災戶餐食，於2001年向南投縣政府申請成立「龍眼林福利協會」，公共食堂，轉型成「龍眼林飯廳」，持續點燃送餐服務為獨居老人及弱勢家庭提供餐食。

該協會為在地服務、送餐接近20年，廚房、餐廳、廁所及活動空間等硬體設備已損壞老舊，為提升環境衛生品質，臺灣企銀以專案方式贊助進行改建整修工程，提高廚工工作安全性及衛生條件，並服務該社區弱勢長者生活及照顧品質。

落實在地照顧

黃博怡董事長表示，臺灣企銀將扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動視長期發展願景，並獲眾多中小企業主認同。該行所發行之「銀色之愛信用卡」，於持卡人每次交易成功後，捐贈刷卡金額0.3%作為公益基金以專款專用贊助偏鄉或資源缺乏社區設立「銀髮樂齡學堂」。

(中國時報)