台中銀行春酒摸彩 史上最狂
中國時報
梁仕昌／台北報導
成立滿65周年的台中銀行，日前於大台中國際會展中心舉辦集團春酒餐會，邀集集團內保經、證券及租賃等事業體系及轉投資德信投信員工，約三千人共聚一堂。為犒賞員工一年辛勞，摸彩活動祭出獎項總值仟萬元，獎品內容包含時下流行Apple智慧型手機、Dyson家電及空氣清淨機等多項大禮，堪稱史上最狂。
今年春酒活動最令集團員工驚喜的是，邀請宅男女神安心亞及金曲歌王李玖哲等藝人表演並與員工同樂，使會場熱鬧氣氛達到最高點，展現出65歲的台中銀行熱情活力四射的一面。
台中銀行在107年經營獲利方面，稅後盈餘達新臺幣40.03億元，超越前一年度36.33億元水準，交出了亮麗的成績單。在資本適足率及總資產也達到近年來新高的12.35%與6,845億元，並且配合政府新南向政策在107年成功將據點跨足海外，設立了馬來西亞納閩分行。
(中國時報)
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