都市尋寶 三商美邦甘苦挑戰

2019年02月26日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

在三商美邦人壽已從業10年的楊禮鍵業務經理，出生傳統家庭，為了跳脫傳統產業，便從工廠轉戰壽險業。平時熱愛公益的他，甚至影響同仁及保戶一起參與公益，他說：「經營自己，才能影響他人」。去年10月時，他帶領三商美邦人壽1508通訊處同仁及保戶共15人，參加家扶基金會舉辦之「無窮世代～甘苦生活節」系列中的「甘苦挑戰-都市尋寶」，該活動挑戰內容為徒步沿街撿拾或索取資源回收物，主辦單位的活動目的是希望讓民眾能體驗弱勢家庭的生活。

楊禮鍵說，募集回收品時，店家都熱情的提供，甚至還捐贈店內的物品於家扶基金會，讓他更加相信台灣人善心的一面。除此之外，該活動也讓他體驗到弱勢家庭的辛苦，並且理解到惜福的重要，應該更加珍惜自己所擁有的，同時教導參與活動的孩童拾荒的不易，以及幫助社會的重要。

(中國時報)