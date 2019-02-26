郵票選美 中華郵政送大獎

2019年02月26日 04:11 中國時報 王儒哲／台北報導

為推廣集郵並宣傳郵票之美，中華郵政舉辦「108年郵票選美」活動，自 108年2月18日起至108年3月22日為止，民眾只要郵寄明信片、或上活動官網參加投票，就有機會把iPhone、iPad、除蟎吸塵器、掃地機器人等多項大獎帶回家！

郵票選美活動已經連續9年舉辦，去年由「寶島風情郵票-馬祖:藍眼淚」奪下第一名，今年共有66個票選標的，包括以齊柏林空拍照片規劃的「看見臺灣郵票小全張」、與帛琉郵政合作發行的「海洋生物郵票小全張」；以臺中市和澎湖縣著名景點發行的「寶島風情郵票」及以臺灣鳥類、珊瑚、高山湖泊、野生蘭花為主題發行的郵票等，邀請民眾一起來票選心中最美的郵票。

在活動期間，只要在明信片上寫上最美郵票編號、名稱及投票者資料，寄到10099臺北北門郵局第100號信箱「108年郵票選美活動小組收」，或上「108年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」Facebook粉絲專頁或參加中華郵政LINE官方帳號ON AIR活動，票選最美郵票1枚（或小全張1張），即可參加抽獎。

(中國時報)