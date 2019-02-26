公投做後盾 沖繩東京激烈對立
沖繩縣與日本政府激烈對立，駐沖繩美軍普天間機場遷至名護市邊野古的公投24日投開票，反對票達71.74%。沖繩縣知事玉城丹尼25日表示，「希望(政府)正視並接受沖繩縣民『絕對不認可』的堅決民意，將強烈要求停止填海工程。」日本首相安倍晉三則強調，仍將推動遷移計畫。
日本政府為美軍普天間機場遷至邊野古著手填海造地，沖繩縣為此訴諸於民，並於24日舉行3選1的公民投票，開票結果是贊成11萬4933票、反對43萬4273票、兩者皆非5萬2682票，反對票數達71.74%。
安倍政府將強行施工
沖繩縣民投票條例規定，得票最多的選項若超過公民人數的4分之1時，知事將尊重公投結果，並將公投結果告知日本首相和美國總統。玉城預定3月1日赴東京與安倍直接談判，並要求立即停止填海工程，同時也將到美國駐日大使館通知公投的結果。
安倍25日雖表示，「真摯的接受公投結果，今後將盡全力減輕基地的負擔」，但仍堅持推動邊野古遷移計畫，安倍說，「美日達成全面歸還普天間基地的協議已逾20年，至今都沒能實現，搬遷計畫不能再推遲了。長年以來一直與沖繩縣民們對話，今後也將盡全力持續對話，贏得沖繩民眾的理解」。
影響未來參眾院選情
美國政府對此也表示，「遷移計畫是避免繼續使用普天間機場的唯一解決對策，將與日本政府一起持續推動遷移至邊野古的計畫」。
縣民公投其實並不具備法律約束力，沖繩公投的結果雖然反對派占7成，但日本政府仍將強行施工，反對民眾必將抗爭到底，故邊野古的填海工程進度可能延誤，沖繩與中央政府的對立激烈程度更將有增無減。日本政府若採取強硬手段，對接下來的眾議院沖繩第3選區的補選以及今夏參院選舉沖繩選情也將造成影響。
(中國時報)
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