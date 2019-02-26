彭斯會委「臨時總統」 擬追加制裁
委內瑞拉總統馬杜羅派遣軍隊阻擋救援物資車隊釀成流血事件後，來自各國的壓力持續升溫，不但美國揚言追加制裁，巴西也呼籲盟國加入「解放行動」。美國副總統彭斯預定25日赴波哥大，並與自封「臨時總統」的委國反對派領導人瓜伊多會面，商討下一步要如何扳倒馬杜羅。
由拉美大國巴西、阿根廷和加拿大等14國組成的「利馬集團」，25日齊聚哥倫比亞首都波哥大召開峰會，彭斯也將與會，宣布解決委內瑞拉危機的「具體步驟」及「明確行動」。瓜伊多據傳已於24日抵達波哥大，將與彭斯會商。利馬集團多數成員國已呼籲馬杜羅下台。
巴西外交部發表聲明說：「巴西呼籲國際社會加入解放行動，特別是那些還未承認瓜伊多是臨時總統的國家。」巴西在拉美有舉足輕重的外交地位，也是區域最大經濟體。
哥倫比亞總統杜克則推文，譴責23日爆發的邊境衝突事件「野蠻」，並稱25日的利馬集團峰會，將商討「如何加強對委內瑞拉獨裁統治進行外交圍攻」。哥倫比亞當局24日還指，逾100名委內瑞拉軍人棄崗逃走，向哥國投誠。
23日，委內瑞拉反對派運送美國提供的數百噸人道救援物資，試圖透過巴西和哥倫比亞邊界入境，但遭到委國軍警強力阻攔。委軍警朝示威群眾開火，警民爆發衝突，導致近300人受傷，以及4名示威者喪生。
另外，2艘滿載人道救援物資的補給船23日試圖駛近委內瑞拉時，也遭海軍警告後決定撤退，反對派支持者轉而將船隻停放在荷屬安地列斯群島古拉索（Curacao）的港口。
瓜伊多要求國際提供新的援助，並呼籲國際社會思考各種可能手段，把馬杜羅趕下台。他說：「今天的事件迫使我做出一個決定：正式向國際社會表明，我們必須盡所有可能實現國家的解放。」
美國國務卿蓬佩奧24日說，美國正在尋找其他管道把救援物資運進委內瑞拉。他表示，美國會考慮對委內瑞拉政府追加制裁，迫使馬杜羅向瓜伊多交出政權，他還說，馬杜羅統治委內瑞拉的時日所剩不多了。
(中國時報)
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