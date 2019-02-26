占日美軍基地7成 沖繩人怒吼
全日本7成的美軍基地都集中在沖繩，且許多基地都位於市區，其中普天間基地更被稱為全球最危險的基地。美日20多年前達成歸還沖繩美軍基地協議後，日本政府決定要將普天間基地遷至有美麗海岸線的邊野古。基地不遷至沖繩縣外，還要破壞環境，填海造地建基地，引起沖繩縣民的激烈反彈。
沖繩縣指出，美軍軍機、直升機墜落校園、美軍士兵犯罪等事件頻傳，戰鬥機起降、飛行等巨響常讓沖繩居民徹夜難眠，學生到學校上課聽不到老師的聲音，美軍軍機的燃油漏油汙染河川和海洋，破壞沖繩的自然環境，美軍在沖繩引發各種問題。沖繩縣主張，日本安保的責任不該集中加諸在沖繩縣，盼美軍基地早日撤出沖繩，以減輕沖繩的負擔。
沖繩縣也質疑普天間機場遷至邊野古的填海造地工程預算不透明。日本防衛省起初預估總工程費約2310億日圓，但至2014年增至2405億日圓。沖繩縣以目前的施工狀況估算，需費時13年才能完成填海工程，所需經費可能膨脹至2.5兆日圓，是防衛省估算的10倍，故要求日本政府公開說明。
太平洋戰爭時，美軍於1945年4月登陸沖繩並開始建美軍基地，還強制徵收沖繩人民的土地。沖繩在美國統治下度過了27年，直到1972年才交給日本。但根據《美日安保條約》，許多美軍基地仍留在沖繩，直到1996年美日達成有關美軍基地重新整編的協議，美國才允諾要將11個美軍基地歸還給日本。1999年日本內閣會議決定將普天間機場遷至邊野古沿岸。
2009年日本政黨輪替，民主黨上台後隨即許諾將普天間機場至少遷至沖繩縣外，無奈不敵美國的反對，2010年由時任首相的鳩山由紀夫出面公開道歉，撤回遷至縣外的承諾。
2013年4月美國公布美軍基地遷移計畫時，有6個美軍基地仍將遷至沖繩縣內，要等到2022年以後才會還給日本，再度引起沖繩縣民的強烈不滿。
(中國時報)
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