藍下月組縣市代表團登陸

2019年02月26日 04:11 中國時報 林勁傑、呂佳蓉／台北報導

國民黨大陸事務部主任周繼祥與藍營執政縣市代表，3月底至4月中旬間將組團登陸「走春」，此行目的為討論藍營縣市對接大陸省市的「城市交流」。由於是中共總書記習近平發表「習五條」後國共間首場較大型的正式交流，對國共溝通乃至未來國共論壇熱身都有其重要性。除將拜會國台辦主任劉結一外，還會到訪商務部。

黨政人士指出，此團是在國民黨中央與藍營15縣市的「兩岸城鄉交流平台」下訪陸交流，目前尚不確定是否有國民黨縣市長會前往，但就算首長未親赴，也會有局處長或主祕等代表。另外，也有台商黨代表一同前往北京，行程3天2夜，預計拜會國台辦、大陸商務部，也可能會趕赴天津。待具體行程與細節確定，由黨主席吳敦義批准後成行。

此行較特別的是拜訪大陸商務部；因拜會國台辦本來就是必備行程，至於訪商務部，雙方除談與當前藍營執政縣市的農漁產品或工商產品行銷外，主要還是展望「未來」，即為國民黨未來執政做準備，包括服貿、貨貿以及如何加強兩岸經貿交流以實現「貨出去、人進來」，甚至簽署備忘錄等。由於當前國民黨仍在野，與對岸簽署備忘錄或意向書等不會涉及當今公權力，以避免觸法。

至於此行是否會觸及「習五條」等議題，該人士強調，此行主談就是城鄉交流，但是陸方若在期間提及習五條、和平協議等話題，也不能禁止人家談，但頂多是附帶討論而已。

(中國時報)